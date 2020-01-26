بسبب زوجها.. كندا علوش تدعم الطبعة الجديدة لـ"عبقرية خالد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة كندا علوش إعادة طبع كتاب "عبقرية خالد" للراحل عباس محمود العقاد، بصورة زوجها الفنان عمرو يوسف، ويوجد حاليا بمعرض الكتاب في القاهرة.

وكتبت كندا تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "عبقرية خالد، للكاتب الكبير الراحل عباس محمود العقاد، بطبعة جديدة متوفر في معرض الكتاب في القاهرة من دار نهضة مصر، خالد بن الوليد عمرو يوسف".

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر، مأخوذ عن "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي.