تراند اليوم : القبض على ملحن سعودي شهير

وأعلن الإعلامي السعودي، عبد الله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة ، عن قيام الجهات الأمنية بالقبض على أحد الملحنين الموسيقيين، لإساءته لزملائه في الوسط الفني على مواقع التواصل بعد استخدامه لمعرفات مزيفة .
وقال "مخارش" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :إن المتهم صدر أمر بالقبض عليه من قبل النيابة العامة بسبب عدم تجاوبه مع جهات التحقيق، مضيفا أن محامياً تقدّم ببلاغ ضد “الملحن”، وعمل على متابعته حتى تم القبض عليه، حيث إن المذكور اعتاد على الإساءة لزملائه في الوسط الفني من خلال معرفات وهمية".