تراند اليوم : شاهد| طفل مصري يبكي في برنامج "ذا فويس كيدز"

بكى الطفل المصري أحمد فايد، خلال حلقة الأمس من الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" بعد أن استطاع أن يحصد إعجاب لجنة التحكيم التي تضم المطربين: نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وخلال الحلقة، قدم فايد أغنية "حسدوني"، التي استطاع من خلالها أن يجذب انتباه الجمهور إلى موهبته، وتفاعل لجنة التحكيم بأكملها، إذ التفت له عاصي الحلاني في البداية ثم حماقي، ثم نانسي.

وأثار الأمر حالة من البهجة بين أسرته التي حضرت لمؤازرته من داخل الاستوديو، وأطلقت والدته الزغاريد، فيما بكى الطفل تأثرًا بإعجاب اللجنة بصوته.

وصعد الحلاني للطفل بمجرد انتهائه من الأغنية ليحييه، تقديرًا لموهبته.

وتنافس ثلاثي لجنة التحكيم على ضم الطفل، إلى أن نجح حماقي في النهاية من ضمه لفريقه، مع تأكيد الطفل على حبه الشديد لكل أعضاء اللجنة.



