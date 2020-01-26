تراند اليوم : الكشف عن العمر الحقيقي لأشهر الفنانين في مصر .. هؤلاء النجوم لم يعودوا شباب

كشفت تقارير صحفية مصرية عن الأعمار الحقيقية لأغلب النجوم المشاهير في مصر .

وأظهرت التقارير مفاجآت من العيار الثقيل هيث كشفت عن خروج الكثير من النجوم عن مرحلة الشباب مثل محمد هنيدي وأحمد حلمي ومحمد سعد.

وفيما يلي قائمة بأعمار الفنانين:

أحمد داش : 19 سنة

منة عرفة: 20 سنة

هنادي مهنا: 22 سنة

أحمد مالك: 24 سنة

محمد الشرنوبي: 25 سنة

هنا الزاهد: 26 سنة

أمينة خليل: 31 سنة

شيماء سيف: 31 سنة

حمدي الميرغني: 31 سنة

مي عمر: 31 سنة

محمد رمضان: 31 سنة

إيمي سمير غانم: 32 سنة

ياسمين صبري: 33 سنة

مصطفى خاطر: 34 سنة

دينا الشربيني: 34 سنة

يسرا اللوزي: 34 سنة

ياسمين رئيس: 34 سنة

دنيا سمير غانم: 35 سنة

محمد إمام : 35 سنة

نانسي عجرم: 36 سنة

أحمد داوود: 36 سنة

منة فضالي: 36 سنة

مي سليم: 36 سنة

حسن الرداد: 36 سنة

منة شلبي: 37 سنة

زينة: 38 سنة

نورهان: 38 سنة

روبي: 38 سنة

هشام ماجد: 39 سنة

أحمد أمين: 39 سنة

أحمد فهمي: 39 سنة

أحمد الفيشاوي: 39 سنة

شيرين عبد الوهاب: 39 سنة

عمرو يوسف: 39 سنة

حمادة هلال: 39 سنة

داليا مصطفى: 39 سنة

هند صبري: 40 سنة

ياسمين عبد العزيز: 40 سنة

أحمد السعدني: 40 سنة

درة: 40 سنة

مي عز الدين: 40 سنة

حنان مطاوع: 40 سنة

حلا شيحة: 40 سنة

شريف سلامة: 40 سنة

أحمد مكي: 41 سنة

لقاء الخميسي: 41 سنة

تامر حسني: 42 سنة

أمير كرارة: 42 سنة

منى زكي: 43 سنة

هيفاء وهبي: 43 سنة

تيم الحسن: 43 سنة

أحمد رزق: 43 سنة

بشرى: 43 سنة

أحمد سعيد عبد الغني: 44 سنة

حنان ترك: 44 سنة

نيلي كريم: 45 سنة

روجينا : 46 سنة

أحمد السقا: 46 سنة

رامز جلال: 46 سنة

إليسا: 47 سنة

إياد نصار: 48 سنة

فتحي عبد الوهاب: 48 سنة

أحمد عز: 48 سنة

انتصار: 49 سنة

غادة عبد الرازق: 49 سنة

ياسر جلال: 50 سنة

أصالة: 50 سنة

أحمد حلمي: 50 سنة

شيرين رضا: 51 سنة

محمد سعد: 51 سنة

سمية الخشاب: 53 سنة

خالد النبوي: 53 سنة

محمد هنيدي: 54 سنة

إيهاب توفيق: 54 سنة

شيريهان: 55 سنة

هشام عباس: 56 سنة

ماجد المصري: 56 سنة

خالد الصاوي: 56 سنة

عمرو دياب: 58 سنة

ليلى علوي: 58 سنة

محمد فؤاد: 58 سنة

عبلة كامل: 59 سنة

أشرف زكي: 59 سنة

إلهام شاهين: 59 سنة

دلال عبد العزيز: 60 سنة

أحمد آدم: 61 سنة

سميرة سعيد: 62 سنة

سوسن بدر: 62 سنة

يسرا: 64 سنة

محمد منير: 65 سنة

محمود حميدة: 66 سنة

هاني شاكر: 67 سنة

فردوس عبد الحميد: 72 سنة

صلاح السعدني: 76 سنة

مصطفى فهمي: 77 سنة

محمود ياسين: 78 سنة

عادل إمام: 79 سنة

رجاء الجداوي: 81 سنة

سمير غانم: 83 سنة

حسن حسني: 88 سنة