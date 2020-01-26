تراند اليوم : الكشف عن العمر الحقيقي لأشهر الفنانين في مصر .. هؤلاء النجوم لم يعودوا شباب

وأظهرت التقارير مفاجآت من العيار الثقيل هيث كشفت عن خروج الكثير من النجوم عن مرحلة الشباب مثل محمد هنيدي وأحمد حلمي ومحمد سعد.
وفيما يلي قائمة بأعمار الفنانين:
أحمد داش : 19 سنة
منة عرفة: 20 سنة
هنادي مهنا: 22 سنة
أحمد مالك: 24 سنة
محمد الشرنوبي: 25 سنة
هنا الزاهد: 26 سنة
أمينة خليل: 31 سنة
شيماء سيف: 31 سنة
حمدي الميرغني: 31 سنة
مي عمر: 31 سنة
محمد رمضان: 31 سنة
إيمي سمير غانم: 32 سنة
ياسمين صبري: 33 سنة
مصطفى خاطر: 34 سنة
دينا الشربيني: 34 سنة
يسرا اللوزي: 34 سنة
ياسمين رئيس: 34 سنة
دنيا سمير غانم: 35 سنة
محمد إمام : 35 سنة
نانسي عجرم: 36 سنة
أحمد داوود: 36 سنة
منة فضالي: 36 سنة
مي سليم: 36 سنة
حسن الرداد: 36 سنة
منة شلبي: 37 سنة
زينة: 38 سنة
نورهان: 38 سنة
روبي: 38 سنة
هشام ماجد: 39 سنة
أحمد أمين: 39 سنة
أحمد فهمي: 39 سنة
أحمد الفيشاوي: 39 سنة
شيرين عبد الوهاب: 39 سنة
عمرو يوسف: 39 سنة
حمادة هلال: 39 سنة
داليا مصطفى: 39 سنة
هند صبري: 40 سنة
ياسمين عبد العزيز: 40 سنة
أحمد السعدني: 40 سنة
درة: 40 سنة
مي عز الدين: 40 سنة
حنان مطاوع: 40 سنة
حلا شيحة: 40 سنة
شريف سلامة: 40 سنة
أحمد مكي: 41 سنة
لقاء الخميسي: 41 سنة
تامر حسني: 42 سنة
أمير كرارة: 42 سنة
منى زكي: 43 سنة
هيفاء وهبي: 43 سنة
تيم الحسن: 43 سنة
أحمد رزق: 43 سنة
بشرى: 43 سنة
أحمد سعيد عبد الغني: 44 سنة
حنان ترك: 44 سنة
نيلي كريم: 45 سنة
روجينا : 46 سنة
أحمد السقا: 46 سنة
رامز جلال: 46 سنة
إليسا: 47 سنة
إياد نصار: 48 سنة
فتحي عبد الوهاب: 48 سنة
أحمد عز: 48 سنة
انتصار: 49 سنة
غادة عبد الرازق: 49 سنة
ياسر جلال: 50 سنة
أصالة: 50 سنة
أحمد حلمي: 50 سنة
شيرين رضا: 51 سنة
محمد سعد: 51 سنة
سمية الخشاب: 53 سنة
خالد النبوي: 53 سنة
محمد هنيدي: 54 سنة
إيهاب توفيق: 54 سنة
شيريهان: 55 سنة
هشام عباس: 56 سنة
ماجد المصري: 56 سنة
خالد الصاوي: 56 سنة
عمرو دياب: 58 سنة
ليلى علوي: 58 سنة
محمد فؤاد: 58 سنة
عبلة كامل: 59 سنة
أشرف زكي: 59 سنة
إلهام شاهين: 59 سنة
دلال عبد العزيز: 60 سنة
أحمد آدم: 61 سنة
سميرة سعيد: 62 سنة
سوسن بدر: 62 سنة
يسرا: 64 سنة
محمد منير: 65 سنة
محمود حميدة: 66 سنة
هاني شاكر: 67 سنة
فردوس عبد الحميد: 72 سنة
صلاح السعدني: 76 سنة
مصطفى فهمي: 77 سنة
محمود ياسين: 78 سنة
عادل إمام: 79 سنة
رجاء الجداوي: 81 سنة
سمير غانم: 83 سنة
حسن حسني: 88 سنة