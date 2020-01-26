تراند اليوم : بعد أيام من مصرع والده.. فنان مصري شهير يرقص ويغن بملهى ليلي(صور)

لم يمر سوى أسبوعين على مصرع والد فنان مصري شهير، إثر تعرضه للاختناق بسبب حريق نشب في فيلته، إلا وظهر ابنه الفنان والمطرب المصري الشهير إيهاب توفيق، يحيي حفلًا غنايئًا صاخبًا في أحد الملاهي الليلية، وسط فتيات شبه عاريات.

وأثار ظهور "إيهاب توفيق"، موجة من الغضب على مواقع التواصل، إذ ظهر حسب صحف محلية، مساء أول أمس الجمعة، بلحية خفيفة، على مسرح نادي "Cairo Jazz Club" بعد 15 يوما من وفاة والده جراء حريق شب في فيلة النجم المصري بمدينة نصر.

وتعرض توفيق لانتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين بسبب إحيائه حفلا بعد أيام من وفاة والده، فيما سخر البعض الآخر من إطلاق لحيته حزنا على أبيه في الوقت الذي يغني ويرقص فيه، بينما رد آخرون بالقول إن حزنه في القلب وهو لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده.

وتوفي أحمد توفيق، والد الفنان المصري، صباح 9 يناير الجاري جراء اندلاع حريق داخل فيلا الفنان، متأثرا بالاختناق.













