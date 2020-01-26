تراند اليوم : «أصالة» تفجر مفاجأة عن خيانة زوجها لها



نشر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو يبرز لقطات من لقاءات سابقة للفنانة السورية أصالة نصرى، تتحدث فيه عن زوجها وحبها له.

وقالت "أصالة"، إن حبها لطليقها المخرج طارق العريان، كان في البداية من طرف واحد إلى أن أقعنته بأن يجربها وإذا لم يرض يعيدها إلى بيت أهلها.

وأوضحت أصالة: «هو لم يشد لي بل أنا من انجذبت له، أحب هدوءه وتوازنه ودفئه، فقلت له جربني وإذا ما عجبتك رجعني عند أهلي».

وردت على سؤال من جمهورها في إحدى الحفلات عن تعرضها للخيانة من قبل طليقها، بقولها: «أنا قوية؟!، أستغرب كيف أن الناس يقولون عني دائمًا إنني قوية، أقسم بالله أنني سيدة ضعيفة بل ضعيفة جدًا».

وكانت مواقع فنية تحدثت عن سبب طلاق أصالة من زوجها طارق العريان، بعد اكتشاف خيانته لها، وهو ما تتهرب الفنانة وطليقها من الإجابة عنه بشكل مباشر.

وأعلنت أصالة انفصالها مؤخرًا عن زوجها، بعد أيام من حديث الصحافة عن وجود خلافات بينهما وصلت لحد طلب الطلاق، إلى أن خرجت "أصالة" وأعلنت الانفصال بنفسها رافضة الخوض في الأسباب من أجل أبنائهما.