خاص الفن-هل تعطل دينا الشربيني عمل شيرين عبد الوهاب السينمائي؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ قبل فترة أنها ستخوض البطولة السينمائية من خلال عمل بالتعاون مع السيناريست ​تامر حبيب​، وكانت شيرين منذ بداية 2020 تفكر في الانتهاء سريعا من فكرة العمل ليكون جاهزا للعرض هذا العام ولكن تامر الذي أعلن بأنه بالفعل يستعد لعمل سينمائي فهو حاليا في معسكر مغلق من اجل الانتهاء من كتابة سيناريو مسلسل "لعبة النسيان" والمأخوذ عن فورمات إيطالي وتقوم ببطولته الممثلة ​دينا الشربيني​ويحاول تامر الانتهاء منه سريعا بعد تأجيل مشروعهما هو ودينا "شفيقة ومتولي".

والفترة المقبلة ستكشف ان كانت شيرين بالفعل ستبدأ مشروع سينمائي أم ان العمل سيتم تأجيله إلى اجل غير مسمى .

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