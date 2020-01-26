تراند اليوم : فنان شهير يضع رأسه مكان «المسيح» ويعلق:«أشهد أن محمدًا رسول الله»

أحدث فنان شهير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، للسيد المسيح عليه السلام، واضعًا رأسه على جسد المسيح، وعلق عليها قائلًا :” أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله».

وأثارت الصورة التي نشرها الفنان المغربي الشهير «سعيد باي»- الذي شارك في أعمال أجنبية عديدة تتجسد عن المسيح- جدلا بين متابعيه.

وانتقد الفنان البعض مشيرًا إلى أنه مسلم ولا يجوز له وضع رأسه على جسد المسيح وتشبيه نفسه به وكتابة الشهادتين لأن ذلك يثير حفيظة وغضب المسيحيين، بينما استحسن البعض الفكرة.

يشار إلى أن سعيد باي، شارك في أزيد من 20 فيلما أجنبيا يتحدث عن المسيح عليه السلام، كفيلم “لقاء مع الرب” و فيلم “موسى”. وتعرض سنة 2015 مع مجموعة من الفنانين لتهديدات بالقتل من طرف مجهولين، بسبب مشاركته في فيلم “ابن الرب”.