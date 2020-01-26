هند صبري تتحدث عن الأمومة: “لا أنام بسبب بناتي”

متابعة بتجـــــــــرد: حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج “on set”، المذاع على فضائية “ONE”، حيث تحدثت عن دورها في الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، والذي أكدت أنه من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها الفنية، موضحة أن فيلم “أسماء” أيضا كان صعباً عليها لأنها شخصية مركبة.

وأضافت أنها لا تندم أبداً على عمل أو شخصية قدمتها، لأن الندم شيء سلبي وهي شخصية متفائلة ولا تحب الندم على ما فاتها أو على ما فعلته.

وتحدثت هند صبري عن حياتها الشخصية بعد أن أصبحت أماً قائلة: “أنا لا أنام بسبب الأمومة ولازم أحيي كل أم عاملة.. وبحاول دايماً أنظم وقتي عشان أقدر أتفرغ للبنات لتلبية احتياجاتهن”.

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وتابعت: “شخصية حتشبسوت التي قدمتها في فيلم الكنز، صعبة جداً، لأنها شخصية حذفت من التاريخ ولا يوجد لها مراجع كثيرة لنتعرف على الشخصية، لذلك لجأنا إلى التخيل لتقديم تلك الشخصية العظيمة التي حكمت مصر”.