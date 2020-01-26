تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي بعد دخولها الرعاية المركزة للمرة الثانية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد دخولها غرفة الرعاية المركزة للمرة الثانية خلال أيام، صرحت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة القديرة نادية لطفي، في تصريحات صحافية، أن الفنانة بصحة جيدة وحالتها في تحسن ملحوظ، مؤكدة أنها تطمئن جمهورها على حالتها الصحية وأنها بخير.

وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفي دخلت غرفة الرعاية المركزة منذ أيام لإصابتها بنزلة شعابية حادة وخرجت شائعات كثيرة وقتها بوفاتها إلا أنها خرجت في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية لتؤكد أنها بخير، لكن سرعان ما تدهورت حالتها الصحية مرة أخرى ليضطر معها الأطباء لإدخالها الرعاية المركزة مرة ثانية بعد يومين من خروجها منها ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

كان المخرج مجدي أحمد علي احتفل في مطلع الشهر الجاري، بعيد ميلاد الفنانة نادية لطفي الـ84 بتورتة تحمل صورتها، بحضور الفنانة إلهام شاهين.

وقالت شاهين، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “النهارده يوم مميز.. نادية لطفي أجمل جميلات السينما المصرية، وحبيبة قلبي وليا الشرف إني أتولد في نفس اليوم عشان آخد كل الصفات الجميلة اللي فيها، بحبك وبتعلم منك مش بس الفن فمواقفك وشهمتك”.