شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت الجهة المنتجة لمسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربينى، التحضيرات والاستعدادات الخاصة للعمل، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، حيث يعد المسلسل ثانى بطولات الشربينى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت مسلسل "زى الشمس" العام الماضى .

وابرمت الشركة المنتجة التعاقد مع كل من دينا الشربينى، أحمد السعدنى، رجاء الجداوى على قاسم، كما دخلت فى مفاوضات مع إنجى المقدم وباسل الخياط، ولكن لم يتم التوقيع الرسمى حتى الأن.

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مسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية .

وفى سياق آخر، أوشكت دينا الشربينى على الأنتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذى يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم ضيوف شرف.

يشارإلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.