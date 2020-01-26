شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور مع هنا شيحة وأحمد فلوكس فى المسلسل الإذاعى "طلقنى شكراً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة سماح أنور للمسلسل الإذاعى "طلقنى شكراً" للفنانة هنا شيحة والفنان أحمد فلوكس الذى يتعاونا فيه سوياً بعد مرور أشهر على انفصالهما، وتجسد سماح دور حارسة عقار خلال الأحداث، ولم يتحدد موعداً لإذاعته حتى هذه اللحظة، ويشارك فى بطولته الفنان فاروق فلوكس وجارى اختيار باقى الأبطال، من تأليف محمد حنفي.

وكان قد أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تعاقد شركته على مسلسل إذاعى مع طليقته الفنانة هنا شيحة بعنوان "طلقنى شكرا"، بعد مرور أشهر على انفصالهما، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، منتصف يناير الجارى، فيديو لهما خلال التعاقد، معلقا عليها بأنه تم التعاقد مع الفنانة هنا شيخة على بطولة المسلسل الإذاعى الجديد.

يشار إلى ان سماح أنور شاركت فى رمضان الماضى بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم للمخرج خالد الحلفاوى تأليف أيمن وتار، وشارك فى بطولته كل من هشام ماجد وسمير غانم ومحمد سلام وبيومى فؤاد وشيماء سيف واخرون.

وكانت أحداث المسلسل تدور حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.