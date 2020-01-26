شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "حلم حياتي" الشهر المقبل في دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك أبطال فيلم "حلم حياتى" من انتهاء تصوير مشاهده والذى يشارك فى بطولته كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد حيث يتبقى عدد أيام قليلة وبعدها يدخل مراحل المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه خلال شهر فبراير المقبل حتى يلحق بموسم منتصف العام، وذلك بعدما صوروا العديد من المشاهد الأولى فى باريس وبعدها فى أكتوبر وأيضاً فى أحد الاستديوهات والشوارع.

فيلم "حلم حياتى" تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه فى دور البطولة النسائية الثنائى عائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن .







حسن الرداد وعائشة بن احمد حسن الرداد وعائشة بن احمد

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

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وخاض حسن الرداد الشهر الماضى تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض يوم 4 ديسمبر الماضى وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

ويعرض فى الموسم أفلام "الفلوس" للنجم تامر حسنى وزينة ومحمد سلام وإخراج سعيد الماروق، و"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة، و"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى ومى الغيطى وهنادى مهنى ومايان السيد وهدى المفتى ومحمد مهران، و"دماغ شيطان" بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابد، و"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى ومحمد عز.