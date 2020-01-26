محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فوة: نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتنحي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت بلقيس في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان لامع طويل، كما زينته بالأكسسورات. واحتفلت بلقيس مؤخرًا بحصولها على نجمة في ممشى المشاهير، بمدينة دبي الإماراتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| بلقيس فتحي بإطلالة لامعة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.