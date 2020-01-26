صور| سميرة سعيد بـ"أيس كاب": "هذا ما يحدث قبل التصوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت سميرة في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت في بعض الصور "أيس كاب"، وعلقت: "هذا ما يحدث قبل التصوير".
وطرحت الفنانة المغربية سميرة سعيدة، أغنيتها الجديدة "هي"، 14 يناير الجاري، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان أدرنالين، وتوزيع كريم السلاوى، وهى تتر مسلسل مغربى يحمل الاسم نفسه "هي"، ومن المقرر عرضه على MBC 5.
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