فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد هجومها على نانسي عجرم بسبب قتل الشاب السوري .. أصالة تفجر مفاجأة مدوية

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فجرت المطربة السورية أصالة نصري مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بقضية الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قُتل في منزل الفنانة نانسي عجرم.

وتداولت صحف ومواقع أمس هجوما ناريا من أصالة على نانسي عجرم على خلفية قتل زوجها فادي الهاشم لشاب سوري.

وقالت أصالة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة ، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسة بقضيّتي الخاصّة ، وعملي وعائلتي ، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد.

وكانت مواقع نسبت لأصالة اتهامات قاسية في حق نانسي عجرم ، مؤكدة أن المطربة اللبنانية و زوجها قتلا الشاب السوري عن عمد وأن قصتهم ملفقة ، وما خفي كان أعظم .

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