تراند اليوم : ابنة فنان مصري شهير تتجه للملاكمة .. و رد فعل والدها لكمة في أنفها

اتجهت ابنة فنان مصري شهير إلى ممارسة رياضة الملاكمة في قرار بدا غريبا للكثيرين.
وقالت في تصريحات لبرنامج "The Insider" : أسرتي شجعتني وكانت ترى أنني سوف
وتابعت: نعم والدي يتدرب نفس اللعبة لكني لا أمارسها معه فأنا أخاف منه ،
و كشفت ماهيتاب - ابنة الفنان ماجد المصري - عن اتجاهها لممارسة رياضة الملاكمة خلال الفترة الماضية .
وقالت في تصريحات لبرنامج "The Insider" : أسرتي شجعتني وكانت ترى أنني سوف
أجد شغفي في الأمر وبخاصة أنها رياضية تساعد على القوة وتفيد الجسم .
وتابعت: نعم والدي يتدرب نفس اللعبة لكني لا أمارسها معه فأنا أخاف منه ،
إذا شرح لي الأمر فأعلم أنني سوف أفقد فكي أو أنفي في خلال الشرح.