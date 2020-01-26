فن ومشاهير

تراند اليوم : ابنة فنان مصري شهير تتجه للملاكمة .. و رد فعل والدها لكمة في أنفها

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اتجهت ابنة فنان مصري شهير إلى ممارسة الملاكمة في قرار  بدا غريبا للكثيرين.

و كشفت ماهيتاب - ابنة الفنان ماجد المصري - عن اتجاهها لممارسة رياضة الملاكمة خلال الفترة الماضية .

وقالت في تصريحات لبرنامج "The Insider" : أسرتي شجعتني وكانت ترى أنني سوف
أجد شغفي في الأمر وبخاصة أنها رياضية تساعد على القوة وتفيد الجسم .

وتابعت: نعم والدي يتدرب نفس اللعبة لكني لا أمارسها معه فأنا أخاف منه ،
إذا شرح لي الأمر فأعلم أنني سوف أفقد فكي أو أنفي في خلال الشرح.

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