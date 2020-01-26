تراند اليوم : ابنة فنان مصري شهير تتجه للملاكمة .. و رد فعل والدها لكمة في أنفها

اتجهت ابنة فنان مصري شهير إلى ممارسة رياضة الملاكمة في قرار بدا غريبا للكثيرين.

و كشفت ماهيتاب - ابنة الفنان ماجد المصري - عن اتجاهها لممارسة رياضة الملاكمة خلال الفترة الماضية .

وقالت في تصريحات لبرنامج "The Insider" : أسرتي شجعتني وكانت ترى أنني سوف

أجد شغفي في الأمر وبخاصة أنها رياضية تساعد على القوة وتفيد الجسم .

وتابعت: نعم والدي يتدرب نفس اللعبة لكني لا أمارسها معه فأنا أخاف منه ،

إذا شرح لي الأمر فأعلم أنني سوف أفقد فكي أو أنفي في خلال الشرح.

