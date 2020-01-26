أول صورة لقبر الفنانة دانة عباس الحيدر بعد دفنها.. وغياب المشاهير عن حضور الجنازة

شيعت، اليوم السبت، جنازة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر، التي توفيت أمس الجمعة عن عمر ناهز 21 عامًا، وتم دفنها في المقبرة الجعفرية الخاصة بشيعة الكويت.

وذكرت مصادر مقربة من الراحلة تشييعها تم في حضور أفراد العائلة وبعض المعارف بينما غاب المشاهير باستثناء واحد أو اثنين.

ونشر مقربون من الفنانة الراحلة صورة لقبرها؛ عليه شاهد يحمل اسمها وطلب قراءة الفاتحة لها.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الراحلة لم تكن مشهورة في مجال الفن إلا رحيلها المفاجئ أحدث صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نعاها الجمهور بحزن كبير.