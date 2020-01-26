شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا تألق تامر عاشور فى حفلته الأخيرة بمدينة جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما بمدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وخاصة الخليجية، حيث بدأ الحفل بأغنية "خيالى" وسط هتافات الجمهور التى لم تتوقف طوال فترة تواجده على خشبة المسرح، وحرص عاشور على تحية جمهوره وبخاصة أبناء المملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال.

وواصل حفله مقدمًا وصلة من أغانيه الرومانسية والطربية المميزة منها "إطلق"،"عشت معاك حكايات"، "بيت كبير"، "افترقنا"، "قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "انا راجع"، "هاجى على نفسي"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانه الحكاية" .. واختتم الحفل بأغنية "تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.

ويعد هذا الحفل هو الأول لتامر عاشور بجدة والثالث له بالمملكة العربية السعودية عقب تألقه بحفلين ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ بحضور جماهيرى ضخم من مختلف الجنسيات العربية.

كما نفذت تذاكر حفل تامر عاشور بجدة قبيل إقامة الحفل بثلاثة أيام، وهو ما يعد امتدادا لنجاحاته وسط جمهوره الخليجى جاءت تتويجا لنجاح البومه الأخير "الأيام"، والذى حقق اعلى نسب المشاهدة والاستماع على مواقع التواصل الاجتماعى.

من ناحية أخرى، انفصل تامر مؤخرا عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث كتب قائلاً: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمى وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، وضم 12 أغنية، وهى:

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسى.

2 - "حبيبى أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

Advertisements

5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكاية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالى زمان" من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع النابلسى.

11 - "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.