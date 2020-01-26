شكرا لقرائتكم خبر عن دياب تاجر سيارات مضروبة فى مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم محمد دياب يصور دوره فى مسلسل "فرصة تانية" الذى تلعب بطولته النجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويظهر دياب بشكل مختلف هذا العام، حيث يجسد شخصية تاجر "سيارات مضروبة"، ويستخدم تلك التجارة فى تخليص وبيع السيارات وقطع الغيار والأوراق غير الشرعية فى تجارته.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير الأسبوع الأول من العمل، الذى يعد ثانى بطولات ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويكثف مخرج العمل مرقس عادل التصوير للانتهاء من نصف مشاهد العمل خلال منتصف شهر فبراير على اقصى تقدر، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل وضع خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك

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ونجح مؤخرا دياب فى الدراما التليفزيوينة بعد لمع فى تجسيد هذه النوعية من الأدوار الشريرة، وكان من أهمها دوره فى مسلسل "كلبش1" مع النجم أمير كرارة والذى لاقى نجاحا صاخباً وقتها .

دياب شارك العام الماضى بمسلسل " أبو جبل" مع النجم مصطقى شعبان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نحلاء بدر، محمد علي رزق، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مطلع شهر يناير المقبل، من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.