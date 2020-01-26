"كل سنة وأنت طيب يا جو".. ليلى علوي تبعث رسالة ليوسف شاهين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة ليلى علوي أن تحتفل بذكرى ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين الـ94، الموافق أمس، إذ إنه من مواليد 25 يناير 1926.
ونشرت علوي صورة لشاهين، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شيء يدعو للفخر إن في عيد ميلادك يتعرض أفلامك في معظم دول القارة الأفريقية، عمر السينما في العالم ما هتنسى يوسف شاهين، كل سنة وأنت طيب يا جو".
ورحل المخرج يوسف شاهين عن عالمنا 27 يوليو عام 2008.
يذكر أن الفنانة ليلى علوي شاركت المخرج يوسف شاهين في بطولة فيلم "المصير"، وهو قصة وإخراج يوسف شاهين.
وفيلم المصير من بطولة نور الشريف، محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، خالد النبوي، سيف عبد الرحمن، عبد الله محمود، أحمد فؤاد سليم، روجينا، أحمد مختار، مجدي إدريس، فايق عزب، شريفة ماهر، حسن العدل، هاني سلامة، فارس رحومة، إنجي أباظة، أمير العاصمي، محمد رجب، محمد ملص، سناء يوسف.
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