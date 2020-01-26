صور| تامر حسني يشاهد الفلوس مع "إيتو وفرناندو مورينتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر حسني صورا تجمعه باللاعبين الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، واللاعب الإسباني المعتزل فرناندو مورينتس، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق حسني على الصور: "مع صامويل إتو وفيرناندو مورينتس وصديقي الغالي تامر وجيه، خلصنا افتتاح لاليجا المطعم الرسمي للدوري الإسباني، وطلعنا على فيلم الفلوس في مول الماظة سيتي سينتر، نورتوا الفيلم يا رجالة، ونورتوا مصر، ومليون مبرووك شكراً لجمهور المول المحترم".

وحقق الفلوس في مصر أكثر من 35 مليون جنيه، منذ عرضه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهو من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام.