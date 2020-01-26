شاهد.. فيفي عبده “أنا مبسوطة”

كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 02:57 صباحاً - تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على التواصل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي سواءا عبر فيديوهات الرقص او لحظات من حياتها اليومية.
وقد نشرت فيفي عبده مؤخرا مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، عبرت من خلاله عن سعادتها بتواجدها مع اصدقائها في احد السهرات.
وقالت فيفي عبده “انا مبسوطة علشان قاعدة مع صحابي” وتابعت “قاعدة مع صحابي بحبهم وبحبكم كمان”.
وختمت فيفي عبده الفيديو بعباراتها المشهورة وبإرسال العديد من القبلات لمتابعيها.
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