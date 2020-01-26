باسم سمرة يوضح قصده "جامدة جدا" عن هيفاء وهبي.. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان المصري باسم سمرة، كواليس تعاونه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في فيلمهما الأخير "أشباح أوروبا".

وقال باسم في لقاء مع "فوشيا"، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد "دماغ شيطان": "هيفاء جميلة جدا وأداؤها تطور للغاية في السينما، حيث سبق أن عملنا سويا في فيلمين ماضيين".

وأضاف: "هي طبعا جامدة في كل حاجة، ولكن في السينما بالتحديد تطورت وأصبحت متمكنة"، مبديا سعادته بالتعاون معها للمرة الثالثة في "أشباح أوروبا" الذي يشارك في بطولته إلى جانبهما أحمد الفيشاوي وأروى جودة ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.

وعن أعماله الجديدة في السينما والتلفزيون، قال سمرة: "عرض علي العديد من السيناريوهات لدراما رمضان المقبل، ولازلت في مرحلة القراءة".

وتابع: "أما في السينما فأنتظر عرض فيلمي الجديد صندوق الدنيا مع رانيا يوسف وخالد الصاوي وصلاح عبد الله، بالإضافة إلى نجل الفنان عمرو سعد، شاب عمره 13 عاما يجسد دورا مميزا وهو بطل العمل".

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وأردف: "أركز في السينما خلال الفترة الحالية، لأن لها ذاكرة، لكن لو هناك أدوار جيدة في التلفزيون سألعبها دون شك".

يذكر أن باسم سمرة يجسد في فيلم "دماغ شيطان" شخصية سائق ميكروباص، يقع في حب الفنانة رانيا يوسف، وتنشأ بينهما علاقة غير مشروعة، يكتشفها شقيقها الذي يجسد دوره الفنان عمرو عابد، وذلك بعد حدوث جريمة قتل تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وولد باسم في 16 أكتوبر عام 1964، تخرج في كلية التربية وعمل مدرسا للرسم الصناعي في أحد المدارس الثانوية.

اكتشفه المخرج يوسف شاهين، وقدمه لأول مرة في الفيلم القصير "القاهرة منورة بأهلها" عام 1991، ثم شارك في فيلم "مرسيدس" مع الفنانة يسرا وزكي فطين عبد الوهاب، عام 1993، وفيلم "صبيان وبنات" للمخرج يسري نصر الله، عام 1995، وظل 5 سنوات دون عمل، ثم قدم فيلم "المدينة" عام ٢٠٠٠ وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه في التلفزيون.

واشتهر باسم سمرة بالعديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، أبرزها فيلم "عمارة يعقوبيان"، ومسلسل "الريان"، وفيلم "إبراهيم الأبيض"، و"أحاسيس"، و"الدولي" ومسلسل "بين السرايات"، و"الحارة"، و"بنت اسمها ذات"، وغيرها من الأعمال الناجحة.