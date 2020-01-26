شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز يحيى حفلين بساقية الصاوى يومى 24 و25 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى فريق شارموفرز يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 فبراير المقبل، حفلا غنائيا بساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة والشهيرة منها، "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

واحتفلت شارموفرز، العام الماضى بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

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كما شاركت شارموفرز العام الماضى أيضا فى حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى كانت تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الماضى، وشارك بالحفل المطربة نسمة محجوب، وشارك فريق مؤخراً فى مهرجان MEME للموسيقى البديلة على مدار3 أيام "9، 10، 11 يناير الماضى" فى حديقة زايد بمشاركة مجموعة من الأصوات المصرية المميزة وعدد من فرق الموسيقى البديلة مثل كايروكى، وسط البلد ومروان بابلو.

يذكر أن فرقة شارموفرز حصلت على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف انحاء العالم.

وجاء اختيار شارموفرز كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم ضمن تصنيف Best New International Group", في جوائز Boisdale الموسيقية التي يقدمها الموسيقي والفنان والمذيع البريطاني العالمي Jools Holland، واستلم ثنائي شارموفرز أحمد بهاء ومو العرقان الجائزة خلال الحفل الرسمى الذى تمت إقامته فى العاصمة البريطانية لندن.