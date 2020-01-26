شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العين السينمائى فى الإمارات يكرم الفنان أحمد بدير.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان العين السينمائى، في دورته الثانية، المقام في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفنان المصرى أحمد بدير، فى حفل ختام المهرجان الذى استمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة بمشاركة الكثير من الأعمال السينمائية من دول متعددة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، صورة لتكريم الفنان المصرى أحمد بدير، وكتبت قائلة "تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون ال نهيان، تختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان العين السينمائي في دورته الثانية بحضور معالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان في قلعة الجاهلي في مدينة العين".

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وافتتح الفيلم السوداني " ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء الدورة الثانية للمهرجان الذي يقام تحت شعار "سينما المستقبل"، والفيلم مأخوذ عن رواية باسم "النوم عند قدمي الجبل" للسوداني حمور زيادة وبطولة مصطفى شحاتة ومعتصم راشد وإسلام مبارك ومحمود السراج وبثينة خالد وطلال عفيفي وآمال مصطفى.

وأُقيم حفل الافتتاح مساء الأربعاء في الهواء الطلق بقلعة الجاهلي في مدينة العين بعد نحو سبعة أشهر فقط من إقامة الدورة التأسيسية للمهرجان، وكانت الإمارات ألغت مهرجان أبو ظبي السينمائي قبل سنوات ومن بعده مهرجان دبي السينمائي، ويشمل برنامج الدورة الثانية من المهرجان 56 فيلما ضمن خمس مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة من بينها مسابقة خاصة للسينمائيين الإماراتيين الشبان.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري إن الدورة الثانية استقطبت عددا كبيرا من النجوم والمخرجين وصنَاع السينما على المستويين المحلي والعربي وأيضا من الغرب، مضيفاً: أن المهرجان يجمع بين السينما والسياحة فتم إعداد جولات سياحية للضيوف من خارج الإمارات إضافة إلى اختيار قلعة الجاهلي التراثية لحفل الافتتاح، كما كرَم المهرجان بالافتتاح الممثل الإماراتي ضاعن جمعة والممثلة الإماراتية مريم سلطان والممثل الكويتي طارق العلي والممثل المصري أحمد بدير، ويستمر المهرجان حتى 25 يناير كانون الثاني.