شكرا لقرائتكم خبر عن بنى × بنى وبالنضارة.. محمد رمضان يكشف عن أول صورة من مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد رمضان، عن أول صورة من مسلسل البرنس، الذي يقوم ببطولته، ويشارك في السباق الرمضاني المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "الصورة الأولي من مسلسل البرنس، رمضان 2020، ثقة في الله نجاح".

وظهر رمضان في الصورة التي نشرها وهو يرتدي جاكت بني اللون، ويرتدي نضارة شمس، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات التي حرصت على تهنئته بالمسلسل الجديد، وعشرات الآلاف من الإعجابات.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

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ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016

وكان محمد رمضان، قد طرح أغنيته الجديدة "كازانوفا" بمشاركة المطربة يسرا الجندى، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، حيث قدم قبل أغنية كازانوفا 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة وثلاثة تخطوا 100 مليون.

وحقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير فى حفله الأخير بدبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد وسط حضور كبير من الجمهور.