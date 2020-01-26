شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يونس يرد على حملات التنمر بطريقة ساخرة.. فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص تميم يونس، على الرد على حملات التنمر التي تعرض لها الفترة الماضية بشكل ساخر، ونشر ما يقرب الـ 10 فيديوهات عبر الاستوري الشخصي له منذ ساعات، وحرص على قراءة التعليقات التي تعرض لها على "قصر قامته"، بشكل ساخر.

وكان "تميم يونس" قد طرح أغنية "سالمونيلا"، مع بداية العام الجديد 2020، واستطاعت الأغنية في ساعات قليلة أن تتصدر التريندات، وتلقت العديد من التعليقات التي تفاوتت بين السلبية او الإيجابية، حيث رأى بعض الأشخاص أنها ضد المرأة، ورأى البعض الأخر أنها أغنية "هزار" ليس أكثر، ومن على الحساب الرسمي لـ تميم يونس على موقع الفيديوهات يوتيوب، استطاعت الغنية أن تحقق مشاهدات تقترب من الـ 8 مليون مشاهدة، وذلك في 8 أيام منذ طرحها، يوم 1 يناير من العام الجديد، كما تم طرح الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم عمل العديد من الفيديوهات وصور الكوميكس بسببها.

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فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسي من الكليب كما شرحه تميم يونس نفسه في فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.

ورد تميم يونس على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ماكنتش عاوز أعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كدة.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة". يذكر أن "سالمونيلا"، هى ثانى أغانى تميم بعد الأغنية الساخرة "إنتى أى كلام".