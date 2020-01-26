شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يتوسط حسن حسنى وصلاح عبد الله ويوجه رسالة للأخير.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير صلاح عبد الله، ونشر صورة له تجعهما سوياً بصحبة الفنان حسن حسني، عبر حسابه بموقع انستجرام وكتب معلقاً " من الصور الحلوة اللي الواحد اتصورها ❤️❤️، مع العملاقين عم حسن حسني و عم صلاح عبدالله، كان شرف ليا اني اشتغلت معاهم هما الاثنين في اكتر من عمل، ربنا يخليهم لينا ????????".

ويعرض حالياً للنجم محمد إمام، فيلم "لص بغداد"، في دور العرض السينمائي، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وحقق ايرادات وصلت لـ 2 مليون و227 ألف جنيه، فى شباك التذاكر، وبذلك الرقم يسجل الفيلم 5 ملايين و500 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد ايراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم حصد على اشادات واسعة منذ انطلاق عرضه فى السينمات يوم الأربعاء 22 يناير.

وعرض فيلم "لص بغداد" بـ ـ100 نسخة داخل مصر، على أن يبدأ عرضه فى 200 دارعرض بمختلف دول الوطن العربى يوم 29 من شهر يناير الجارى، ليدخل الفيلم موسم إجازة منتصف العام الدراسى كأبرز الأعمال المنافسة على شباك التذاكر فى الموسم.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.