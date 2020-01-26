شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض كليب لطيفة التونسية الجديد "في الأحلام".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، منذ قليل، عن إقتراب موعد طرح كليبها الجديد "في الأحلام"، في صورة جديدة نشرتها من كواليس البوستر الرسمي للكليب، عبر حسابها بانستجرام، وكتبت " استنوا كليب اغنيتي الجديدة في الاحلام يوم الاثنين القادم على قناتي على اليوتيوب، بحبكم".

وسرعان ما استقبلت المطربة التونسية، الكثير من التهنئات والمباركات، وكتبت النجمة اللبنانية يارا، تعليق لها قائلة" الف مبرووووك حياتي لطووووفة على الألبوم ربي يوفقك ان شاء الله ودايماً بالنجاح يا رب".

,طرحت لطيفة، منذ ايام، أحدث كليباتها التى تحمل اسم "أخبروني"، وهي من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد هى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وأغنية أقوى واحدة، من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحفية، إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، مشيرة انها تعاقدت مع شركة "قنوات" لتوزيع الألبوم فى العالم نظرا لكونها شركة عالمية وكبيرة لها فروع فى جميع أنحاء العالم، طما تعاقدت مع إحدى شركات المحمول الكبيرة داخل مصر، وأخرى فى الإمارات.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب؛ الأولى تم طرحها وهى "شاغلنى" والثانية "فى الأحلام" والتي تطرح الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال إيجابية جدا، وقالت: "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما، وأكدت لطيفة أن أغانى الألبوم ستُطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كافة الأجيال.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى"، والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.