أول صورة لمحمد رمضان من مسلسل "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بأول صورة له من مسلسل "البرنس"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر رمضان في الصورة مرتديًا نظارة سوداء، وعلق: "الصورة الأولى من مسلسل البرنس".
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء.
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