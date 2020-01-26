سمية الخشاب في لبنان ورمانسية أسما شريف منير وزوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من أمام سيارة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

نجوى كرم

نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية "بالطو" من اللونين الأبيض والأسود.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة رومانسية تجمعه بزوجته المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء وقوفهما على كوبري ستانلي بالإسكندرية.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بــ"جاكيت" من اللون الأصفر، وعلقت: "الألوان بهجة النفوس".

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سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، خلال تواجدها في لبنان.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، خلال تواجدها في مدينة بور سعيد.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الفنادق في دبي، وعلقت: "أغلق النافذة التي تؤلمك".

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جوب" قصير من الكروهات، ونظارة شمسية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تأكل التفاح.

