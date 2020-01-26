"عيد ميلاد أبا بهلول".. محمد إمام يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد إمام، الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ65، الموافق اليوم، 25 يناير الجاري.

ونشر إمام صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله والفنان حسن حسني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من الصور الحلوة اللي الواحد اتصورها مع العملاقين عم حسن حسني وعم صلاح عبدالله، كان شرف ليا إني اشتغلت معاهم هما الاتنين في أكثر من عمل، ربنا يخليهم لينا، عيد ميلاد أبا بهلول".

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ويحتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ65، اليوم، إذ إنه من مواليد عام 1955.

صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجي. كما يشارك أيضًا في فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وبيومي فؤاد، وإخراج معتز التوني.

يُذكر أن الفنان محمد إمام تعاون مع الفنان صلاح عبدالله في شهر رمضان الماضي، في مسلسل "هوجان"، العمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.