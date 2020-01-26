فيديو| بكاء وعيد ميلاد وزغاريد ولعب كرة.. أبرز لقطات "Thevoice kids" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ضمت الحلقة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، اليوم، المعروض على شاشة "Mbc"، لمرحلة الصوت وبس، متسابقين من مختلف البلدان، وكان أبرز لقطات الحلقة: بكاء متسابق مصري، وغناء لجنة تحكيم البرنامج، ولعب حماقي بالكرة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هذه اللقطات:

أحمد فايد

غنى المتسابق المصري أحمد فايد، أغنية "حسدوني" للفنان الراحل محمد عبدالوهاب، وبعد غنائه بدقائق ألتف له الفنان عاصي الحلاني، ثم الفنان محمد حماقي وبعدها التفت الفنانة نانسي عجرم ليحصل أحمد على اللفة الثلاثية.

واستقبلت والدة أحمد فرحتها بـ"الزغاريد"، وصعد الفنان عاصي ليضم أحمد، قائلا: "تؤبرني عيونك وشكلك"، وبكى المتسابق أحمد فايد بعد انتهاء الأغنية، وتصفيق الجمهور له. وقال حماقي له: "عارف لو ما أخترتنيش مش هرجعك مصر"، وقرر أحمد أن يختار حماقي.

هايدي جلال

غنت هايدي جلال من مصر أغنية "sumender" للفنانة العالمية سيلين ديون. وقال الفنان محمد حماقي: "برافو ، وعمري ما سمعت حد في سنك بيغني بالحلاوة دي"، وعلقت نانسي عجرم: "فرحتينا بغناكي"، وقال عاصي: "صوتك جميل ويعطيكي أكبر من سنك".

وقالت هايدي: "أنا مبسوطة إني معاكم اليوم، وشفتكم، أنا كمان عيد ميلادي بكرة" واحتفل جميع لجنة تحكيم البرنامج بعيد ميلاد هايدي وغنوا لها: "Happybirth day".

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وأعلنت هايدي قرارها بالانضمام لفريق نانسي عجرم.

يوسف حسن

قدم المتسابق يوسف حسن من مصر أغنية "حبيبي وعنيا" للفنان الراحل محمد فوزي، ولم يلتف له سوى الفنانة نانسي عجرم.

وقال الفنان محمد حماقي: "صوته مصري وإحساسه مصري، وغناه مصري، وأنا مبسوط إن نانسي لفتلك". وسأله حماقي: "إنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ وورد يوسف أنا زملكاوي".

وطلب يوسف من حماقي أن يلعب معه كرة، وبالفعل قام حماقي ولعب معه على المسرح. وقامت نانسي لتقبل يوسف وتهديه، تي شرت "سبايدرمان"، وتضمه لفريقها.

إلياس بستان

قدم المتسابق إلياس بستان من المغرب، أغنية "ابتعد عني" للفنان السعودي طلال مداح، ولم يلتف له إلا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، قائلا: "انتظرتللآخر عشان استمتع بصوتك".

وسأل الفنان محمد حماقي إلياس إذا كان لديه موهبة أخرى، ورد إلياس:"beat box". وصعد حماقي على المسرح ليغني أغنية "أحلى حاجة فيكي" مع إلياس ليقدم موهبته في "beat box" مع الأغنية.