يستعد المنتج أحمد البنا للعودة للإنتاج مرة أخرى حيث يستعد للتعاقد مع مطربي المهرجانات المشهورين في مصر، وذلك استعدادًا لتقديم أغاني مهرجانات بأسلوب احترافي وأكثر تطورًا.
ويجري حاليًّا البنا عددًا منالاتصالات المكثفة بعدد كبير من مطربي المهرجانات في القاهرة والإسكندرية استعدادًا لتقديم مجموعة كبيرة من الأغاني خلال الفترة القادمة.
وأعرب البنا عن شدة سعادته بالعودة مرة أخرى، مؤكدًا أن أغاني المهرجانات حققت نجاحات كبيرة، وأشار إلى أن مطربي المهرجانات سيقدمون الأغاني بشكل مميز ومواكب للعصر مع اختيار كلمات تحترم الذوق العام سيكون الهدف الخاص به، كما سيسعى لتحقيق هذا في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد البنا يعود للإنتاج بأغاني المهرجانات بتطوير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.