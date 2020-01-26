أحمد البنا يعود للإنتاج بأغاني المهرجانات بتطوير جديد

يستعد المنتج أحمد البنا للعودة للإنتاج مرة أخرى حيث يستعد للتعاقد مع مطربي المهرجانات المشهورين في مصر، وذلك استعدادًا لتقديم أغاني مهرجانات بأسلوب احترافي وأكثر تطورًا.

ويجري حاليًّا البنا عددًا من

الاتصالات المكثفة بعدد كبير من مطربي المهرجانات في القاهرة والإسكندرية استعدادًا لتقديم مجموعة كبيرة من الأغاني خلال الفترة القادمة.

وأعرب البنا عن شدة سعادته بالعودة مرة أخرى، مؤكدًا أن أغاني المهرجانات حققت نجاحات كبيرة، وأشار إلى أن مطربي المهرجانات سيقدمون الأغاني بشكل مميز ومواكب للعصر مع اختيار كلمات تحترم الذوق العام سيكون الهدف الخاص به، كما سيسعى لتحقيق هذا في الفترة القادمة.