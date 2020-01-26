صور .. جنات من داخل الاستوديو تحضر لـ ألبوم جديد في 2020

تستعد الفنانة جنات لطرح ألبومها الجديد، والذي لم تستقر على اسمه حتى الآن، ومن المقرر طرحه في الأسواق والمتاجر الإلكترونية قريبًا.

وانتهت جنات من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد، حيث ظهرت في الصور داخل الاستوديو، كمايتضمن الألبوم على باقة لامعة من الأغاني المتنوعة،

والتي تصل عددها من 9 إلى 10 أغنيات.

وتتعاون الفنانة جنَّات من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن بينهم: تامر حسين، عزيز الشافعي، عبدالحميد الحباك، جمال الخولي، شادي نور، كريم حكيم، سلامة علي، على فتحي، أحمد الحبشي،

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وليد سعد، مدين، رامي جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح، بلال سرور، أسامة سامي، هاني يعقوب، أكرم عادل، وسام عبدالمنعم، إلهامي دهيمة، هاني ربيع، جيزو، أدهم دهيمة، هيثم راضي.

يذكر أن الفنانة جنَّات طرحت سابقًا ألبوم بعنوان بنفس الكلام، ويحتوي الألبوم على 10 أغاني من بينهم: عايزة أقرب، أخدت قرار، مش رجوله، أكيد زعلت، آخر أحزاني، اسأل مجرَّب، ماتتكلمش، كما حققَّ الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه في الأسواق والمتاجر الإلكترونية.