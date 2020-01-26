إطلالة أحلام في موسم الرياض تشعل تريندات السعودية

أشعلت الفنانة أحلام مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة التي أبهرت الرواد.
وقدَّمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة والبساطة، وذلك خلال إحيائها أحدث حفلاتها في ختام موسم الرياض.
وارتدت أحلام فستانًا طويلًا منقماش القطيفة باللون الكناري الفاتح، وبه وشاح طويل، كما ارتدت فستانًا آخر، بأكمام طويلة، مصمم من قماش القطيفة باللون الأسود، مزين ببعض الريش الناعم.
وولدت أحلام الشامسي بتاريخ 13 فبراير 1968 وهي مغنية إماراتية تلقب نفسها بـ "الملكة"كما لقبها الفنان محمد عبده بلقب فنانة الخليج .
وتُعتبر أحلام أحد المغنيات الأعلى أجرًا بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس، في مهرجانات قرطاج المعروفة باسم سوسة والحمامات.
كما شاركت أحلام الشامسي بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة خليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين.
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