كريمة غيث من ستار أكاديمي الى "ذا فويس - تركيا" .. وخالد صالح وصفها بـ"السافلة"

ميرنا وليد - بيروت - ​كريمة غيث​هي فنانة وعارضة أزياء وممثلة مغربية، ولدت في 1 آذار/مارس عام 1992 في مدينة مراكش، جنوب ​المغرب​.

بدأت حياتها المهنية في مجال عرض الأزياء، وعرفت الشهرة في العالم العربي حين شاركت في برنامج "​ستار أكاديمي​" عام 2011، لكن شهرتها لم تقتصر على البلدان العربية، بل وصلت الى ​تركيا​ بقوة أكبر، حين شاركت مرتين في برنامج "​ذا فويس​" بنسخته التركية عام 2014 وعام 2016.

مشاركتها في ستار أكاديمي 8

شاركتكريمة غيثفي برنامج ستار أكاديمي بموسمه الثامن عام 2011، ولم تحصل على الشهرة الواسعة بعد رحيلها منه، إذ كانت وقتها تبلغ من العمر 18 عاماً وموهبتها لم تكن مكتملة، كما أن مشوارها لم يكن طويلاً جداً بل وصلت إلى الحفلة المباشرة السادسة قبل أن تغادر، علماً أنها كانت "نومينيه" من الأسبوع الاول، إلا أن الجمهور أنقذها وقتها. يتذكرها الجمهور في البرايمات حين غنت "آه يا حلو" للمطرب السوري القدير ​صباح فخري​، و"ما عاش من زعلك" للفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​



إبتعادها لفترة عن الأضواء والعودة من تركيا

لم يحقق برنامج "ستار أكادمي" الإضافة التي كانتكريمة غيثتتمناها لمسيرتها، حتى أنها إبتعدت عن الأجواء الفنية لفترة وعملت في مجال العقارات، وكانت تعمل بين الدول العربية وتركيا، وبحكم تنقلها إلى هذا البلد كثيراً حصلت على فرصة لم تكن تتوقعها، أعادتها الى الساحة الفنية من جديد، لكن هذه المرة بصورة أكبر وعلى نطاق جمهور أكبر.



المشاركة الأولى في ذا فويس التركي عام 2014

شاركتكريمة غيثلأول مرة في برنامج "ذا فويس" بنسخته التركية عام 2014، وتم قبولها لكنها لم تستطع الوصول لمراحل متقدمة، والحصول على اللقب.

المشاركة الثانية عام 2017 والوصول الى العروض المباشرة

إستطاعتكريمة غيثالوصول إلى نهائيات برنامج "ذا فويس" بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت، وكانت قد شاركت المرة الثانية بالبرنامج وغنت اأغنية عربية في مرحلة "الصوت وبس" وهي "فوق النخل"، وبعدها قدمت أغنية "أمي" باللغة التركية والتي أثرت بلجنة التحكيم، وإختارت وقتها الإنضمام الى فريق الفنان مراد بوزو، على الرغم من أنها لم تحقق اللقب، إلا أنها حققت إنتشاراً واسعاً، حتى أن متابعيها يفوق عددهم الثلاثة ملايين على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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مسيرتها المنفردة

شاركتكريمة غيثفي البرنامج التلفزيوني المغربي "زينة الحياة" عام 2011، كما شاركت في مسلسل "سر" بجزئيه الأول والثاني، كما جسدت دوراً في مسلسل "9 جامعة الدول" مع ​خالد صالح​، وفي عام 2013 فازت بالمركز الأول كسفيرة المغرب للجمال والأناقة.

أغنيتها الأولى كانت "يا حليلة" وصدرت في عام 2015، و أغنيتها الثانية "هذا هو المغربي"، أما الأغنية الثالثة فقد طرحتها في عام 2016، وكانت عبارة عن فيديو كليب بعنوان "مطلع حاجبو".

وفي عام 2017 طرحت كريم غيث أول كتاب لها، وأعلنت عن الموضوع على صفحتها حين كتبت: "الحمد لله وبعد طول انتظار قررت إصدار أول كتاب لي بعنوان... نخليها مفاجأة إن شاء الله وهذا واحد من أحلامي التي سعيت لتحقيقها خاصة خلال الأشهر الأخيرة خلال تواجدي بمصر و أنا جد سعيدة بهذا الإنجاز".

لقاؤها ب​كيفانش تاتليتوغ​

في عام 2015 نشرتكريمة غيثصورة تجمعها بالممثل وعارض الأزياء التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير بشخصية مهند في مسلسل "نور"، فتساءل البعض إن كان هناك عمل سيجمعهما، إلا أنها أوضحت بعدها أنهما إلتقيا في مناسبة مشتركة.

خالد صالح وصفها بالسافلة

كشفت كريمة غيث في أحد اللقاءات التلفزيونية تفاصيل أول لقاء جمع بينها وبين الممثل المصري خالد صالح في مسلسل "9 جامعة الدول"، وقالت إن الراحل وصفها بالسافلة (بشكل ايجابي)، بعد أدائها أحد المشاهد بشكل رائع. وقالت إن صالح كان شخصاً طيباً يساعد الجميع، ولا يبخل بالنصيحة على أي شخص، وتعتبره مثالها الأعلى.

ما قصة زواجها السري؟

كذّبت كريمة غيث الشائعات على الحساب الوهمي "حمزة مون بيبي" المتهمة بتسريب المعلومات إليه الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، خبر زواجها السري من رجل أعمال خليجي، وقالت إن هذا الحساب تموله جهات هدفها تشويه سمعة الفنانات والفنانين المغاربة.

كما كشفت أنها كانت مخطوبة ثلاث مرات، لكنها فسخت الخطوبة لأسباب لم ترد الكشف عنها.

خلافها مع ​ماريا نديم​

خلاف كريمة غيث مع الممثلة ماريا نديم، سببه عدم حصول الأخيرة على دور في مسلسل "ديسك حياتي"، لذلك غيبت أسماء الفنانين الذين شاركوا في أغنية المسلسل، كردة فعل منها على ذلك.

وقالت إن ماريا حذفتها من قائمة أصدقائها على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا الأمر الذي لم تجد له تفسيراً حسب قولها.