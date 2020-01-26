ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة يحظى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الجديد الذي يعرض حالياً، بالكثير من المواقف الطريفة، التي يضفيها الأطفال المشاركون، الذين إضافة إلى مواهبهم الفنية المميزة واللافتة التي يكشفون عنها، يضيفون أيضاً جواً مرحاً ولطيفاً.

ومن هنا، كان لافتاً في الحلقة الماضية، الموقف الذي قام به الطفل المصري ​عبد الرحمن سعيد​، وذلك بعد أن رفض في البداية أخذ قالب من الشوكولا عرضه عليه الفنان المصري محمد حماقي، بحجة أنه يحافظ على صحته ويتناول فقط الأطعمة المفيدة مثل البروكولي والجزر، ليعود ويأخذ الشوكولا ليعطيه لوالدته.

هذا الموقف على الرغم من طرافته، إلا أنه موقف لافت، كونه يأتي من طفل صغير من المفترض أنه مغرم بالشوكولا كأي طفل، ولكن أن يكون بهذا العمر ويعلم جيداً كيف يحافظ على صحته فهذا أمر بغاية الأهمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر طفل "The Voice Kids" يرفض الشوكولا ويعرف كيف يحافظ على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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