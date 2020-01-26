راندا حافظ إتُهمت بتقليد نانسي عجرم وسرقت أغنية باسكال مشعلاني.. وما سرّ علاقتها بـ محمد صلاح؟

ميرنا وليد - بيروت - ​راندا حافظ​هي فنانة مصرية، بدأت حياتها الفنية من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "ستار أكاديمي"، وقد حقّقت شهرة واسعة منذ أول ألبوماتها والذي حمل اسم "ميالة".

حياةراندا حافظ

راندا حافظ من مواليد 26 كانون الثاني/يناير عام 1985، عُرفت من خلال ظهورها في برنامج "ستار أكاديمي"، وكان أول ألبوم لها يحمل اسم "ميالة"، وأول فيديو كليب صورته كان لأغنية "ساكتة عليه".

وتعاملتراندا حافظفي مسيرتها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندي، عصام حسني، إيهاب عبد الواحد، محمد النادي، مدين، أحمد صلاح حسني، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبي، إسلام زكي، خالد عز، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم.​​​​​​

حادثراندا حافظفي ستار أكاديمي 2

عانت راندا حافظ أثناء مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي" من تدهور في حالتها الصحية، بسبب تشخيص طبّي خاطئ، أجراه أحد الأطباء، ورأى فيه أنّها تعاني التهاباً في معدتها، نقلت بعدها إلى المستشفى وتبيّن أنّها مصابة بنزلة معويّة حادّة. فقلق المشتركون عليها في الدفعة الثانية من البرنامج وأثارت خوف المحبين والأهل والأقارب والأصدقاء على صحتها.

الجدير ذكره أن الموسم انتهى في 15 نيسان /أبريل عام 2005 بفوز المشترك السعودي هشام، وكانت بالمرتبة الثانية المشتركة التونسية أماني السويسي وفي المرتبة الثالثة المشتركة المصرية زيزي عادل. بعد أن مرّ الموسم بظروف عصيبة خلال بثه، باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منتصفه، ما أدى إلى توقيفه أسبوعاً، والتفجيرات في بيروت وقتها سببت بتأجيل حلقة البرايم 11 إلى يوم السبت بدلاً من الجمعة.

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راندا حافظو​عبد الباسط حمودة​ في "الدنيا غابة"

قدمت راندا حافظ والفنان المصري عبد الباسط حمودة، ويرافقهما المدفعجية، أغنية "الدنيا غابة" عبر "يوتيوب".

الأغنية من كلمات إسلام شندي وإسلام كنكا وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبدالمنعم.

وجاءت هذه الأغنية بعد أن طرحت حافظ ألبوما بعنوان "أكتر وحدة مبسوطة" وضمّ ٩ أغاني تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.

راندا حافظوهجومها على فنانة سورية

شنت ​راندا حافظ​ هجومها على إحدى الفنانات السوريات بعدما شوهت الأخيرة بلدها سوريا، ووصفتها بـ"الكبيرة" من دون أن تسميها، حيث اتهمتها بأنها تسيء لسوريا وتخيف الناس من بلدها، وكتبت عبر صفحتها قائلة: "من أحلى أوقات حياتي لما زُرت فيها دمشق لأول مرة ولم أجد من هذا الشعب الطيب إلا المحبة والكرم، عكس ما تُصدره لنا "المطربة السورية الكبيرة" اللي بتحاول تكرّه الناس وتخوفهم من بلدها بجد سوريا بلد أمان وجميلة أوي لازم تزوروها .. زوروا سوريا".



إتهامات لـراندا حافظبالسرقة والتقليد

​​​​أثارت راندا حافظ الجدل حين نشرت برومو الدعاية لأغنيتها "نور الشمس"، إذ ظهرت فيه صورة لاعب كرة القدم المصري ​محمد صلاح​ على قلادة تمسكها بيدها، في فيديو تشويقي قبل عرض الكليب. وتبيّن لاحقاً أنه لم يشارك في الكليب وأن ظهوره اقتصر فقد على قلادة علقت في السيارة.

وفي وقت آخر اتهمتراندا حافظبتقليد الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ في كليب أغنية نزوة من توقيع المخرج اللبناني جاد شويري، إذ قامت بإزالة ماكياجها وأحمر شفاهها وشعرها المستعار وفستانها تماماً كما فعلت نانسي في كليب أغنيتها "يا سلام" من توقيع المخرجة اللبنانية نادين لبكي، واعتبرت حينها من أكثر الفنانات جرأة اللواتي يزلن ماكياجهن وشعرهن ويخلعن فساتينهنّ أمام الكاميرا.

كما اتهمتراندا حافظبسرقة عنوان أغنية الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ "نور الشمس" ونسبه لأغنيتها من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع: خالد عز. ويشار الى أن باسكال مشعلاني لديها أغنية بالعنوان نفسه تعاملت فيها مع الشاعر عبد الرفول، توزيع جان ماري رياشي، الموسيقى يونانية.