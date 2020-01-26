ميرنا وليد - بيروت - معجبة مجنونة تثير الجدل بعد لقائها كاظم الساهر وهل تزوجت غادة عبد الرازق؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية سيرين عبد النور الفنانة الأكثر أناقة حسب إستفتاء موقع الخليج 365 إستفتاء الفن : من هو الفنان الأكثر أناقة في الفترة الأخيرة؟ معجبة "مجنونة" تثير الجدل بما فعلته خلال لقائها صدفة بـ كاظم الساهر خاص الفن- خالد النبوي يغادر المستشفى بعد إستقرار حالته إليسا: " الله ما يسامحكن" خاص الفن – سامية الجزائري في "بقعة ضوء" للمرة الأولى غادة عبد الرازق بفستان الزفاف..هل فعلتها مجدداً؟ Copyright : ElFann.com

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن- معجبة مجنونة تثير الجدل بعد لقائها كاظم الساهر وهل تزوجت غادة عبد الرازق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.