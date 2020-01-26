ميرنا وليد - بيروت - حلت الممثلة اللبنانية ​لارا خوري​ ضيفة على موقع "الفن" وتحدثنا معها عن مشاريعها، وأخذنا برأيها حول بعض المواضيع الفنية.

في البداية كشفت عن عملها المنتظر وهو مسلسل "لو ما التقينا" بطولة ​يوسف الخال​ وسارة أبي كنعان، فماذا قالت عن دورها؟

كما قالت إنها تحب الممثل يوسف الخال وكذلك ​باسم مغنية​ الذي اجتمعت معه في مسلسل "كل الحب كل الغرام"، وبين ​قصي خولي​، ​باسل خياط​ وتيم حسن من اختارت للتمثيل معه؟ ومن هي الممثلة المفضلة لديها بين ​سيرين عبد النور​ و​نادين نسيب نجيم​؟

التفاصيل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- لارا خوري: بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم هذه المفضلة عندي ويعجبني تيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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