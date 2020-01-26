أحلام حسن إعترفت بعمرها الحقيقي.. وترفض أعمال النجم الأوحد في مصر

ميرنا وليد - بيروت - في الخامس والعشرين من أيار/مايو عام 1972 ولدت الممثلة ​أحلام حسن​ في الكويت، وقد أحبت الفن وهي لا تزال صغيرة، وكانت بدايتها من خلال مسرح الطفل عام 1987، وقد حصلت على الماجستير في التمثيل والإخراج من ​لبنان​، لتعود مجدداً إلى الكويت كي تبدأ مشوارها الفني.

أعمالها

قدّمتأحلام حسنالعديد من الأعمال، وبدأت في المسرح عام 1987 بمسرحية "حبابة وحماره القايلة"، وبعدها بعام قدّمت العديد من المسرحيات، ومنها "في بيتنا سنفور والسمكة والصياد وريم والساحر شحتوت وسعدان في غابة الأحزان والمهرج والسيارة العجيبة وعلى قشر موز وعيال السيارة العجيبة و وحبوب الحبوب والكابتن ماجد وروز والأراجوز وسنو وايت والأقزام وكاسبر وسنو وايت والمارد وأبناء الغد والشجعان الأربعة والمدينة الثلجية وعودة شيزبونة والبوشية ومندلي ومدينة الزنوج ومن منهم هو وحرب النعل ووحيد في المنزل وملكة الظلام وأحلام والمنطاد ووحيد في المنزل وتوتا والقردة شيتا و​جنوب أفريقيا​ وموجب وآخر رجل بالعالم وصرخة".

وفي التلفزيون قدمت عدداً من الأفلام، ومنها "صرخة للعالم" و"النهاية"، والفيلم القصير "مهملات".

ومن أعمالها الدرامية، "الطماعون والبيت الكبير وبيت حيزبونة و طيف السلام وأبو متيح يوش متيح يطش والناس بيزات والإنتظار وعيال قرية وعرس الغد وودارت الأيام وحكايات كويتية والدنيا لحظة وعائلة معجب العربية وصحوة زمن وابن النجار والرحى وشاهين والتنديل والساكنات في قلوبنا وأم البنات وبنات الثانوية وحر العيون ولك يوم و​منطقة محرمة​ وعبرة شارع وتعبت أراضيك وكحل أسود قلب ابيض وأنا عندي نص ومني وفيني وإفراج مشروط وهيا وبناتها وسبع أبواب".

حصولها على الدكتوراة والظهور الأول لزوجها

في عام 2018 وبعد سنوات من الدراسة، حصلتأحلام حسنعلى الدكتوراة من مصر عن الدراما المسرحية، وتوصية بطباعة الرسالة التي قدمتها، وقد أقامت حفلاً كبيراً بهذه المناسبة أشبه بحفل الزفاف، دعت إليه نجمات الخليج الجميلات، منهن إلهام الفضالة و​حليمة بولند​ و​فاطمة الصفي​، وقد ظهرت برفقة والدتها، وقد كان الظهور الأول لزوجها في هذا الحفل، خصوصاً أنها تتكتم عن تفاصيل حياتها العائلية.

وقد حصلتأحلام حسنعلى العديد من الجوائز، منها عام 2012 جائزة أفضل ممثلة دور أول، عن مسرحية البوشية من المهرجان الخليجي للفرق المسرحية الأهلية.

Advertisements

إعتبرت المسرح متردٍ وترفض النجم الأوحد في الدراما المصرية

إنتقدت أحلام حسن في مقابلة صحفية الوسط الفني، وقالت إن مسرح الطفل في الخليج تردت أوضاعه في السنين الأخيرة، وإن هناك فقراً في مستوى النصوص بالرغم من وجود مؤلفين متميزين، وعن الدراما المصرية قالت إنها ضد ظاهرة النجم الأوحد في الدراما في مصر، وأيضاً ظاهرة الدراما الموسمية التي تتركز في ​شهر رمضان​ فقط، وظاهرة عمل الفنانات في الإعلانات التلفزيونية والتي وصفتها بالظواهر غير الصحية.

تهتم بنفسها ولا تخجل من الكشف عن عمرها الحقيقي

أحلام حسنمن القلائل اللواتي يعترفن بعمرهن الحقيقي، خصوصاً بعدما تجاوزت الأربعين، فهي لا تخجل من الأمر، لأنها تهتم بصحتها كي لا تأخذها مشاغل الحياة وتهمل نفسها.

وعن جوانبها الشخصية، فهي تحب التجديد والتغيير في إطلالتها، وتهتم بطعامها وممارسة الرياضة ايضاً.

وهي أيضاً من برج الجوزاء وهو برج هوائي ومتغير المزاج، مما يجعلها تميل للتغيير في شكلها وملابسها وطريقة طعامها.

شاركت متابعيها فيديو إزالة الفيلر من وجهها

حرصتأحلام حسنعلى أن تشارك متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تقوم بإزالة الفيللر من وجهها، وهذا ما أثار إعجاب محبيها الذين أكدوا بأن ملامحها أفضل بدون فيللر، وقد أُعجبوا بجمالها الطبيعي.