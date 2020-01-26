يوسف الجراح إشتهر بأدواره الكوميدية وإعتزل التمثيل.. وأُصيب بأزمة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - ​يوسف الجراح​ وإسمه الحقيقي يوسف سعيد عباس الجراح، ممثل ومقدم برامج سعودي، ومشهور بأدواره في المسلسلات الكوميدية مثل "​طاش ما طاش​" و"جاري يا حمودة"، وعمل في التمثيل لمدة 34 عاماً، قبل أن يعتزل في عام 2018، ليتجه إلى المجال الذي أحبه دائماً وهو تقديم البرامج.

متزوج ولديه 4 أبناء، وهم "طلال" و"مشعل" و"نواف" و"لمياء".

نشأته

ولد يوسف الجراح في 28 حزيران/يونيو عام 1965 في الرياض بالمملكة العربية ​السعودية​، وخلال أيام دراسته الثانوية بدأ إهتمامه بالفن والمسرح، ونَمَت موهبته على خشبة مسرح جامعة الملك سعود، لينطلق بعدها بحذر إلى تحقيق طموحه وأحلامه.

مسيرته الفنية

بدأ يوسف الجراح مسيرته المهنية في المسرح، وسرعان ما إنتقل إلى الأعمال التلفزيونية وكان أول ظهور له في المسلسل السوري "غداً يوم آخر" مع ​عبد الرحمن آل رشي​ وبشير الغنيم في عام 1984، وفي العام التالي شارك في المسلسل الدرامي الكوميدي "لا يحوشك حبروك" مع ​عبد الله السدحان​ وسعد خضر.

مع بداية التسعينيات عمليوسف الجراحلأول مرة مع ​ناصر القصبي​ في مسلسل "وادي الغزلان"، وإستمرَّ بالعمل مع ناصر القصبي وعبد الله السدحان في الأعمال الكوميدية مثل "حكايات قصيرة" و"أبو مشعاب"، كما شارك في أغلب أجزاء مسلسل "طاش ما طاش".

في عام 1994 ظهر بمسلسل "الغربال"، وبعد غياب لفترة قصيرة عاد ليكون ضيف شرف في مسلسل "الوهم" الذي عُرض عام 1997، وتبعته في العام التالي مشاركته بالمسلسل الكوميدي "عائلة أبو رويشد" ومسلسل "عفيفة شلهوب".

في عام 2000 لعب دور البطولة مع عدد من نجوم ​الدراما السعودية​ في المسلسل التاريخي "أساطير شعبية"، وفي العام نفسه كتب يوسف الجراح المسلسل الإجتماعي "شكراً يا".

وفي عام 2002 ظهر في الجزء السابع من مسلسل "خلك معي"، كما لعب دور البطولة مع خالد سامي في المسلسل الكوميدي "أبو العصافير"، والذي عُرض لأول مرة في عام 2004، وفي عام 2009 تألق بدور البطولة مع غانم السليطي في المسلسل السعودي الكوميدي "جاري يا حمودة".

كان عام 2012 حافلًا بالأعمال المميزة ليوسف الجراح، فقد شارك بالعديد من المسلسلات ومنها "من الآخر"، "طالع نازل"، "ألو مرحبا"، بالإضافة إلى ظهوره ضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل "الفلتة"، وبالبرنامج الكوميدي "​واي فاي​".

ظهر مع حسن عسيري ورياض الصالحاني في الجزء الثاني من مسلسل "كلام الناس"، وبعد ذلك عمل من جديد مع ناصر القصبي في الجزئين الأول والثاني من المسلسل الكوميدي "سيلفي" والذي عرض عامي 2015 و2016 على التوالي.

شارك يوسف الجراح أيضاً في عام 2016 بالعديد من المسلسلات، ومنها "شد بلد"، و"حارة الشيخ".

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تقديم البرامج

بعيدًا عن التمثيل فقد عمل يوسف الجراح أيضاً في تقديم البرامج، وتعاون مع أيمن الزيود في تقديم برنامج "آدم" على قناة MBC، كما قدم البرنامج الكوميدي الإجتماعي "يوميات عباس"، وهو مسلسل إذاعي بث بين عامي 2004 و 2013.

إعتزاله التمثيل

فاجأيوسف الجراحمحبيه حين أعلن إعتزاله التمثيل نهائياً، في شهر أيار/مايو عام 2018.

وقال في مقابلة تلفزيونية: "تركت التمثيل تماماً.. هي فترة من الزمن قضيتها، والتجربة طويلة مع التمثيل والاشتراك في تقديم العديد من المسلسلات.. من البداية لم أكن أرى بداخلي أن أظل ممثلًا طيلة عمري".

ولفت إلى أن تقديم البرامج يشده أكثر من التمثيل، وأضاف: "يجب أن أكون صريحاً مع نفسي، ماذا سأقدم في المسلسلات؟ الرسالة التي سأقدّمها في المسلسل يمكنني أن أقدّمها في البرنامج بشكل أكبر، من خلاله أتواصل مع الجمهور بشكل أسبوعي، وأنا أعشق تقديم البرامج المباشرة".

أزمة قلبية

أُصيبيوسف الجراحفي عام 2013 بأزمة قلبية، أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، دخل على أثرها إلى العناية المشددة، ولكنه عاد إلى الرياض في اليوم التالي وعلى مسؤوليته الشخصية، وتابع علاجه وخضع لعملية جراحية في مستشفى المركز التخصصي الطبي.

شائعة وفاته

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي شائعة عن وفاةيوسف الجراحفي شهر كانون الأول​/ديسمبر عام 2013، وذلك بعد خروجه من إحدى المستشفيات في أميركا، والتي كان قد دخلها بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وقد أوردت إحدى الصحف أن الخبر مجرد شائعة لا أساس له من الصحة، ونقلت عن شقيق الجراح بأنه بخير.