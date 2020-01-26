أصالة توضح كلام منسوب لها تهاجم فيه نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الفنانة السورية ​أصالة​ كلاماً منسوباً لها، تناقله المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تهاجم فيه الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​، وذلك تعليقاً على حادثة السرقة التي وقعت في منزلهما وأدت إلى مقتل السارق والذي هو من الجنسية السورية.

وكتبت أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نفياً لأي تعليق على أي قضية يتم تداولها حالياً، في أشارة منها بحسب المتابعين إلى قضية عجرم، وقالت:"لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداوله ، فقط لأنّي لاأُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسه بقضيّتي الخاصّه ، وعملي وعائلتي ، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد".

وكان قد تردد بين المتابعين أن أصالة اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري، ووصفت قصتهم بالملفقة وأن "ما خفي كان أعظم".

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