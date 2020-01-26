ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ بكشفها عن خطوبتها من الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، عادت وأثارت حلبي جدلاً واسعاً بعد كشفها عن مشاركتها لعمايري في الجزء الثاني من مسلسل "ببساطة".

ونشرت حلبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً من المسلسل، والذي تظهر فيه برفقة عمايري، إذ يظهر الأخير في المشهد وهو معجباً جداً بها لحظة دخولها إلى مكان عمله، وإكتفت بالتعليق:"ببساطة2، دانا حلبي، عبد المنعم عمايري".

ودفع هذا الفيديو المتابعون إلى التساؤل إن كانت قصة خطوبتهما مجرّد ترويج لعملهما هذا، أم أنها حقيقة؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل خطوبة دانا حلبي وعبد المنعم عمايري كانت ترويجاً لهذا المسلسل؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.