فيلم "الضيف" يفتتح مهرجان جمعية الفيلم الـ46 بمصر

افتتحت، السبت، فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والذي يقام في مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، بعرض فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري.



حضر الافتتاح عدد كبير من السينمائيين والنقاد وأعضاء جمعية الفيلم والإعلاميين، منهم الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة المصرية، المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس النقابات العربية.





كما تم الإعلان عن لجنة تحكيم المهرجان والتي يرأسها الناقد كمال رمزي، وعضوية كل من المخرج هاني لاشين، المخرج محمد أبوسيف، مهندس الديكور فوزي العوامري، مدير التصوير د. محمد عسر، المونتييرة د. رحمة منتصر، والنقاد ماجدة موريس، علا الشافعي، أسامة عبدالفتاح، ومحمد الروبي.





والدورة مهداة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للعديد من الدورات الخاصة بالمهرجان.





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وكشف رئيس المهرجان، مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، نيابة عن ضيف شرف هذه الدورة وهي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ليبدأ بعدها تسليم صناع الأفلام الثمانية والتي ستتنافس علي جوائز المهرجان علي شهادات الأفضل في عام 2019 من خلال الاستفتاء الذي اقامته إدارة المهرجان بين أعضاء الجمعية والنقاد والمتخصصين.





وقد جاءت الأفلام المتنافسة بالمهرجان بناء على استفتاء أعضاء الجمعية والنقاد بحسب ترتيب عرضها، فيلم "الضيف"، "نادي الرجال السري"، "الممر" ، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الازرق"، "فيلم "الكنز"، الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، فيلم"خيال مآتة"، وفيلم "لما بنتولد".





ويقام حفل الختام في 8 فبراير/شباط بسينما محمد فريد بوسط البلد حيث سيتم توزيع الجوائز علي الفائزين وتكريم عدد من رواد السينما المصرية وهم علي الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبوالسعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري.





كما سيتم تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.







