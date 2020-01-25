"نجد" السعودي يحصد "الصقر الخليجي" في "العين السينمائي"

حصد الفيلم السعودي "نجد" الجائزة الكبرى في الدورة الثانية لمهرجان "العين السينمائي"، كأفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي الطويل"، وتسلمت الجائزة الدكتورة هناء سالم من فريق إنتاج الفيلم.



وتدور أحداث فيلم "نجد" في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، واسمه مستمد من اسم الشخصية الرئيسية التي تجسدها حياة الفهد بمشاركة السعودي ماجد مطرب فى دور "خالد".





Advertisements

ويعد "نجد" أول فيلم سعودي يعرض فى المملكة بعد السماح بتفعيل دور السينما في البلاد، وهو من تأليف خالد الراجح، وإخراج سمير عارف وإنتاج مؤسسة لوكيشن للإنتاج الفني والإعلامي.

وأقيمت الدورة الثانية للمهرجان تحت شعار "سينما المستقبل"، وعرضت 56 فيلما ضمن 7 مسابقات رسمية و12 جائزة، منها مسابقة "الصقر الإماراتي"، وكذلك مسابقة "الصقر الخليجي" للفيلمين الطويل والقصير، بالإضافة لمسابقة "الصقر للمقيمين في دولة الإمارات"، وأفلام "الطلبة" للفيلم القصير.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلاء، وتكريم الممثل الإماراتي ضاعن جمعة والممثلة الإماراتية مريم سلطان والممثل الكويتي طارق العلي والممثل المصري أحمد بدير.





