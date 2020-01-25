مادونا تلغي حفلها في لندن بشكل مفاجئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت نجمة البوب الأمريكية مادونا بشكل مفاجئ أول عرض لها ضمن جدول حفلاتها المؤلف من 15 حفلة، مقرر إقامتها في لندن، وذلك بعد أيام من إلغاء أيقونة البوب الأمريكية عروض لها في لشبونة.

واستقبل حاملو التذاكر رسائل نصية، السبت، لإبلاغهم بقرار إلغاء الحفل، الذي كان من المقرر إقامته، الإثنين، على مسرح بلاديوم لندن الذي يتسع لـ2300 مقعد.

وأعلنت الهيئة المنظمة للحفل "تيكت ماستر "، أنه يجري إعادة قيمة التذاكر إلى أصحابها. فيما لم توضح نجمة البوب الأمريكية السبب وراء قرارها بإلغاء هذا الحفل.

وأدرج الحفل التالي لمادونا الذي سيقام، الأربعاء، على موقع بلاديوم الإلكتروني، حيث أنه من المقرر أن تستمر سلسلة الحفلات الموسيقية لنجمة البوب الأمريكية حتى 16 فبراير/ شباط.

وكانت "ملكة البوب" البالغة من العمر 61 عامًا ألغت عروضها في لشبونة الأسبوع الماضي، وكتبت في منشور على موقع "إنستجرام" أنها "يجب أن تمنح جسدها قسطا من الراحة".