شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الباجورى عن "الضيف": التصوير فى ديكور واحد تحد.. واتعلمت السينما من أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج هادى الباجورى: "إنه واجه تحديا أثناء تصوير فيلم الضيف، وليست أزمة بسبب التصوير فى ديكور واحد فقط، وقررنا أننا نغير الاماكن داخل المنزل حتى لا يشعر الجمهور بالملل بجانب أن اعتماد الفيلم أكثر على الحوار نفسه، وده كان باين من الورق نفسه، فأنا ذاكرته كويس، وكان لازم أراعى رتم الفيلم، حتى لا يتسبب فى زهق الجمهور ونقدر نتخطى أى مشاكل أو أخطاء نقع فيها".

وأضاف خلال ندوة فيلم "الضيف" المقامة على هامش فعاليات مهرجان جمعية الفيلم، "عملت جلسات كثيرة ونقاش مع كل أفراد العمل سواء الستايلست ومدير التصوير ومهندس الديكور، لان كلهم أدوات مينفعش تبعد عنهم بالاضافة إلى الممثلين، وده عشان نستفيد منهم وبعد الاستماع لاضافتهم وازاى تقدر تستغل الناس اللى معاك والقرار فى النهاية بيد المخرج."

وتابع،" فى اول سيناريو كان فيه شخصيات مش موجودة زى ماجد الكدوانى، ولما اتكلمنا فى الورق حسيت اننا محتاجين حاجة تكسر المود وتزود من اثارة الفيلم، والشهصية التانية كانت محمد ممدوح، عشان اكسر رتم الفيلم بشوية ضحك".

واوضح، أن استغنائه عن المزيكا فى فيلم الضيف قال، "لاننى لم احتجها لانى عاوز التركيز على حوار الفيلم نفسه، رغم أن المزيكا بتوصل احساس معين يكون المخرج عاوز يوصله للجمهور".

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واختتم حديثه، "اتعلمت من اخويا سامح فى الحياة والسينما، وكنت بتفرج على الفيلم وهو بيعمله، ووالدى اتعلمت منه كمان بحانب أن خالتى زيزى البدراوي."

وتتكون لجنة تحكيم الدورة ٤٦ من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كلا من، المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة واستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدالسينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي.

الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية.، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التى كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.

ويتم عرض الأفلام فى سينما مركز الابداع الفنى بدار الأوبرا، وهى "الضيف" للمخرج هادى الباجورى وهو الفيلم الذى يعرض عقب انتهاء فعاليات الافتتاح، وفيلم "نادى الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوى يعرض يوم الأحد، وفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة يعرض يوم الاثنين، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد يعرض يوم الثلاثاء، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة يعرض يوم الاربعاء، وفيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان يعرض يوم الخميس، وفيلم "خيال مأتة" للمخرج خالد مرعى يعرض يوم الجمعة، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.